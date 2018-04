Grens tussen ABC-eilanden en Venezuela gaat weer open

Poll Affaire Skripal. Gelooft u de Russen of de Britten?

7 april Rusland en Groot-Brittannië blijven elkaar bestoken met beschuldigingen in de zaak van de vergiftigde Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Joelia. Nu weer eist de Russische ambassadeur in Londen een gesprek met minister Johnson omdat de relatie tussen beide landen 'totaal onbevredigend' is. Tot in het absurde toe waarbij het zelfs gaat over cavia's en een kat. Stand van zaken.