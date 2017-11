Gratieverzoek Israëlische militair die Palestijn doodschoot afgewezen

Op videobeelden die de hele wereld rond gingen, was te zien hoe de 19-jarige Elor Azaria in maart 2015 in de stad Hebron de gewonde Palestijn Abdel Fattah al-Sharif doodschoot. De Palestijn had kort tevoren een Israëlische militair neergestoken. Azaria zei te vrezen dat de man, die door collega's buiten gevecht was gesteld, een bomvest droeg.