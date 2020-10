Gouverneurs-kandidaten Utah spreken zich uit: ‘We kunnen het oneens zijn zonder elkaar te haten’

Spencer Cox (Republikeinen) en Chris Peterson (Democraten) zijn allebei in de race voor het gouverneurschap in Utah, maar laten in een video op Twitter weten dat ze, wie er ook wint, na de verkiezingen samen zullen werken. Ze spreken zich dan ook uit tegen de manier waarop op ‘nationaal niveau’ met elkaar wordt omgegaan. ,,We kunnen debatteren zonder elkaar daarbij persoonlijk aan te vallen’’, zegt Peterson. Cox vult aan: ,,We kunnen het oneens zijn zonder elkaar te haten.’’ De twee spreken daarna het voornemen uit ‘een voorbeeld voor het land te stellen’.



Hoewel de twee geen namen noemen, lijken ze te hinten op de debatten tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden. Het eerste debat tussen de twee liep uit op chaos. Met name Trump liet Biden geen moment uitspreken, en de twee kemphanen speelden het regelmatig op de persoon.