Gouverneur VS niet van plan af te treden om racistische foto: Ik ben het niet

Northam bood eerder excuses aan voor de foto uit het jaarboek van 1984 toen hij medicijnen studeerde in Norfolk. Naderhand zei hij tegen vrienden en parlementariërs te betwijfelen of hij het wel is die op de foto staat. In de herhaling was hij veel stelliger: Nee. Op de gewraakte foto is een verklede man te zien geschminkt als blackface, naast een ander persoon in het witte gewaad met puntmuts van de beruchte Ku Klux Klan.