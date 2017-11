Gouden tip over Bende van Nijvel: advocaat verwacht doorbraak

De raadsman van Nijvelslachtoffer David van der Steen heeft 'er vertrouwen in' dat de politie het mysterie rond de bende, die in de jaren tachtig een reeks bloedige roofovervallen op warenhuizen pleegde en waarbij 28 doden vielen, nu kan ophelderen. De daders en hun motieven zijn nooit achterhaald, maar de hernieuwde aandacht heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht.



Wat de tip exact inhoudt, laat Vermassen in het midden. Het zou wel kunnen verklaren waarom de politie nooit tussenbeide is gekomen, aldus de raadsman. ,,Of we alle details te weten zullen komen, weet ik niet, maar ik ben zeer gelukkig dat het onderzoeksteam uitgebreid is. Negen mensen, dat is niet misselijk.''