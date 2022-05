Gouden relikwie van 2 miljoen dollar gestolen uit kerk in New York

met videoDieven hebben een ‘historisch meesterwerk’ gestolen uit een kerk in Brooklyn in New York. Ze gingen aan de haal met het gouden relikwie ter waarde van 2 miljoen dollar (1,85 miljoen euro), waarmee het een van de duurste van de VS is. Ook werd een engelenbeeld onthoofd.

De beroofde rooms-katholieke kerk is die van Sint-Augustinus, maar ze is in New York beter bekend als de Notre Dame van de wijk Park Slope in Brooklyn. De kerk was op het moment van de diefstal - ergens tussen donderdagavond en zaterdagmiddag - gesloten voor bouwwerkzaamheden. De opnames van de bewakingscamera’s zijn eveneens gestolen, vertelt de priester van de kerk, Frank Tumino, aan persbureau AP. Het bisdom van Brooklyn noemde de diefstal ‘een schaamteloze misdaad van oneerbiedigheid en haat’.

Het tabernakel, ook wel sacramentshuis genoemd, is een onderdeel van het altaar waarin voorwerpen voor de Heilige Communie worden bewaard. Volgens het bisdom is dit exemplaar onvervangbaar is vanwege zijn ‘historische en artistieke waarde’. De tabernakel die gestolen is, is in 1895 gemaakt van 18-karaats goud en versierd met juwelen. Het is in 1952 en in 2000 gerestaureerd. Geschatte waarde: 1,85 miljoen euro.

Volledig scherm Rechts het tabernakel voor het gestolen werd. In het midden de lege nis, waar het tabernakel stond en beveiligd werd door een stalen omhulsel. Links het onthoofde engelenbeeld. © Diocese of Brooklyn

Volgens het bisdom is er door de dader(s) een metalen beschermend omhulsel van 2,5 centimeter dik doorgezaagd om het tabernakel te stelen. Tumino beschrijft het als een ‘meesterwerk en een van de duurste tabernakels in het land, bewaakt door een eigen beveiligingssysteem’, dat een ‘elektronisch bediende inbraakwerende kluis’ had. Maar die voorzorgsmaatregelen konden de rovers niet tegenhouden.

De twee engelenbeelden die het tabernakel flankeren, werden bij de diefstal vernield. Een werd onthoofd. Verder was de heilige eucharistie uit het tabernakel gehaald en op het altaar gegooid. Een kluis in de sacristie, waar priesters zich voorbereiden op de mis, werd ook opengesneden, maar daar zat niets in.

Priester Frank Tumino is er verdrietig van. ,,Zoiets heiligs zou niet in stukken gesneden mogen worden voor verkoop”, zegt hij. ,,Dat een inbreker de heiligste ruimte van onze prachtige kerk is binnengedrongen en veel moeite heeft gedaan om een beveiligingssysteem door te snijden, is een afschuwelijke daad van oneerbiedigheid.”