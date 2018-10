Google Maps wordt slim: 'Rennen, je trein komt eraan!'

De feature is bedoeld voor forenzen. ,,We laten je weten of je een normale dag voor de boeg hebt of dat je extra tijd moet inplannen vanwege een ongeval, storing of langzaam rijdend verkeer. Als je vertraging dreigt op te lopen, reiken we je alternatieve routes aan, zodat je sneller op je werk kunt komen'', aldus Google.



Google Maps heeft voortaan ook koppelingen naar Spotify, Apple Music en Google Play Music. Daarmee kunnen gebruikers muziek luisteren zonder dat ze de plattegrond hoeven te verlaten.



De nieuwe features zitten in de Android- en iOS-versies van Google Maps. In de loop van deze week worden ze uitgerold.