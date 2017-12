Goede doelen worden reisaanbieder

Mexicaanse journalist vermoord bij kerstfeest op school van zijn zoon

4:09 Gewapende mannen zijn dinsdag een basisschool in Mexico binnengevallen waar een kerstfeest werd gehouden. Ze schoten journalist Gumaro Perez dood, wiens zoon op de school zit. Perez schreef over misdaad in de staat Veracruz en is de twaalfde journalist die dit jaar in Mexico is vermoord.