Gijzelnemer Trèbes wilde eerst aanslag plegen op legerkazerne

Uit het onderzoek blijkt dat Lakdim eigenlijk een aanslag wilde plegen op een legerkazerne. ,,Hij ging naar de kazerne Laperrine in Carcassonne en wachtte er enkele minuten op militairen. Daarna maakte hij rechtsomkeer en reed naar een kazerne van de CRS (gespecialiseerde politie-eenheid). Vier agenten die net kwamen aangelopen, werden onder vuur genomen. Twee onder hen raakten gewond, waaronder één ernstig”, zei Molins. De Franse autoriteiten hebben inmiddels ook een vrouw in hechtenis genomen na het gijzelingsdrama. Zij zou banden hebben met de terrorist die drie mensen heeft omgebracht, zei de Franse anti-terreuraanklager. De dader bleek in beeld te zijn bij de veiligheidsdiensten. De aanklager stelde dat de man sinds 2014 in een databank stond vanwege zijn banden met salafisten. Hij zou in 2016 en 2017 zijn gemonitord, maar dat leverde geen aanwijzingen op dat hij zou overgaan tot een terreurdaad.

Supermarkt

Een vrouw die in de supermarkt aanwezig was op het moment dat de dader binnenstormde vertelt aan een Franse radiozender dat ze zich met een tiental anderen in een koelruimte verstopte. ,,We zijn daar een uur blijven zitten. We hoorden nog schoten en zijn uiteindelijk kunnen ontsnappen via de achterste nooduitgang.''