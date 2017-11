Gif gevonden tussen snacktomaatjes in Lidl België

Winkelketen Lidl neemt de snacktomaatjes uit de winkelrekken in België nadat in het filiaal in de plaats Temse een zakje met een vreemde substantie is teruggevonden. Dat meldt de discounter. Vermoedelijk gaat het om een bestrijdingsmiddel. Het parket van Oost-Vlaanderen sluit kwade opzet niet uit en is een onderzoek begonnen.

Een klant van het Lidl-filiaal in Temse ontdekte afgelopen week een zakje met een vreemde substantie in een emmertje snacktomaatjes. De klant lichtte de winkelmanager in, die op haar beurt een klacht indiende bij het parket van Oost-Vlaanderen.

De kerstomaatjes werden bij Lidl België verkocht van 6 november tot 10 november. Het gaat om het product Snack tomaatjes in emmer van 500 gram, met nummer L60492. Lidl vraagt om de tomaten niet te consumeren en ze in te leveren in een Lidl-filiaal. De klant krijgt het geld terug, ook als die de kassabon niet meer heeft.

Kwaad opzet?

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het vergiftigd doosje tomaten. ,,Het gaat om een substantie die helemaal niet in voedingswaren hoort", verduidelijkt het parket. ,,We onderzoeken nu of er kwaad opzet in het spel is. Mogelijk heeft een klant het gif in het doosje gestoken. Maar het kan ook om een productiefout gaan. De andere bakjes met kerstomaten zijn gecontroleerd. Het gaat om één doosje met één zakje vergif erin."