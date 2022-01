Ghislaine Maxwell wil nieuw proces na uitlatingen jurylid in media

Oudste Amerikaan­se WOII-veteraan, tevens oudste inwoner VS, op 112-jarige leeftijd overleden

De oudste Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten is woensdag op 112-jarige leeftijd overleden. Lawrence Brooks, tevens de voor zover bekend oudste inwoner van de Verenigde Staten, was de oudste van de nog 240.000 levende Amerikaanse veteranen. Zijn dood werd bekendgemaakt door het nationale WOII-museum en bevestigd door zijn dochter.

5:16