Ghislaine Maxwell voor het eerst sinds aanhouding lijfelijk in rechtszaal: ‘Ik ben onschuldig’

Islamitische Staat Documenten van IS-politie geven inkijkje in terreurs­taat: ‘Totalitai­re controle was enorm’

20 april Terreurgroep Islamitische Staat staat synoniem voor bloedige aanslagen, maar het was óók een staat, met de daarbij behorende bureaucratie. Terrorisme-onderzoeker Beatrice de Graaf kreeg een inkijkje in honderden documenten van de politie van IS. ,,IS was een terreurstaat, maar voor sommigen zorgden ze juist voor orde en rust.”