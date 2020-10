Ghislaine Maxwell: Ik heb Epstein nooit iets ongepasts zien doen

Maxwell bestempelt Virginia Giuffre als een ‘verschrikkelijke fantast’. Giuffre, een van de meest uitgesproken slachtoffers van Epstein, claimt dat ze als 17-jarig meisje werd gedwongen tot seks met de Britse prins Andrew. ,,Stapelen we alle leugens op elkaar”, vraagt Maxwell zich in de verhoren af, schrijven verschillende media. Ze zegt dat ze zich niet kan herinneren dat ze Giuffre ooit meenam voor een avondje uitgaan met Andrew in Londen. ,,Het is in haar verhalen buitengewoon moeilijk uit elkaar te halen wat waar is en wat niet”, zegt Maxwell.

Lees ook PREMIUM Ghislaine Maxwell gaat praten nu ze vastzit, menen sommige oude vrienden

De verhoren uit 2016 - bij elkaar goed voor vierhonderd pagina’s aan tekst - zijn gisteren vrijgegeven op last van de rechter in Amerika, tegen de wil van Maxwell (58) in. Volgend jaar start het strafproces tegen de vrouw, tegen wie zes aanklachten zijn ingediend. Vier daarvan hebben betrekking op criminele ronselactiviteiten en seksueel misbruik van destijds minderjarige meisjes. Maxwell zou dé organisator voor de illegale behoeften van pedofiel Epstein zijn geweest en hem meisjes hebben bezorgd, als een soort huissouteneur. In de jaren 1994-1997 zou Maxwell meisjes van soms 14 jaar oud voor de miljardair hebben geselecteerd en verleid. Als ze veroordeeld wordt, kan ze tot 35 jaar celstraf krijgen. Maxwell zegt dat ze onschuldig is.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een paar regels uit de getuigenissen in 2016. © REUTERS

‘Nooit gezien’

In de getuigenissen zegt Maxwell dat ze niets afweet van onvrijwillige seks tussen Epstein en ‘masseuses’ als Virginia Giuffre. ,,Ik heb nooit gezien of gehoord, was er nooit getuige van, dat er zulke activiteiten plaatsvonden en dat er mensen in nood waren. Dat is ook nooit gerapporteerd aan mij of aan andere medewerkers.” Ze zegt dat de onderzoekers ‘maar aan Epstein’ moeten vragen of hij een massage graag ‘begint met seks’.

Ze stelt ook nooit een minderjarige ingehuurd te hebben om te werken voor Epstein. Op de vraag of ze gelooft dat Epstein minderjarigen seksueel heeft misbruikt, zegt ze: ,,Ik kan alleen getuigen over wat ik weet. En ik weet dat Virginia een leugenaar is.” Ze vindt het ‘weerzinwekkend’ dat er wordt gesteld dat zij meisjes ‘regelde’ om seksueel misbruikt te worden.



Sigrid McCawley, de advocaat van Giuffre, is blij dat de getuigenissen eindelijk openbaar zijn. ,,Het is weer een stap in het bewijs van de grootte en de schaal van de sekshandel die Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell samen voerden.”

Quote Ik kan alleen getuigen over wat ik weet. En ik weet dat Virginia een leugenaar is Ghislaine Maxwell

Gevangenis

Epstein overleed vorig jaar op 66-jarige leeftijd in de gevangenis kort na een aanklacht vanwege handel in meisjes voor seksueel misbruik. Hij stond onder extra suïcidetoezicht, maar bewakers hadden nagelaten zijn cel te controleren. Ondanks aanhoudende speculatie over moord concludeerde een forensisch arts dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo's in deze playlist.