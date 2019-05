Gezond hondje ingeslapen als laatste wens van overleden baasje

De opvang waar Emma twee weken eerder terecht was gekomen, heeft nog geprobeerd om het dier van de dood te redden. ,,We hebben aan de executeurs-testamentair diverse malen aangegeven dat wij het hondje zonder problemen zouden kunnen herplaatsen”, zegt manager Carrie Jones van Chesterfield Animal Services. Het mocht niet baten, na twee weken werd het hondje opgehaald om te worden afgemaakt.



Volgens de Amerikaanse wet gezien wordt een huisdier als ‘persoonlijk eigendom’ gezien en is laten inslapen - gezond of niet - daarom legaal. Al vinden veel dierenartsen het op ethische gronden onverantwoord, reageert dierenarts Kenny Lucas bij persbureau AP. Zijn kliniek zou er niet over zou peinzen om een gezond hondje te laten inslapen.



Volgens Amerikaanse media werden de resten van Emma naar een dierencrematorium gebracht en is haar as vervolgens in een urn teruggebracht naar haar overleden baasje. Of het dier echt naast haar baasje wordt begraven, is onduidelijk. In de staat Virginia is het, volgens een wet uit 2014, weliswaar toegestaan om dieren op dezelfde begraafplaats te begraven, maar dat moet dan wel op een stuk grond apart van de graven voor mensen.