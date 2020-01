Gezochte automagnaat Ghosn zegt niets over ontsnapping: ‘Ik ben slachtoffer van complot’

video,,Ik was de gijzelaar van een land dat ik zeventien jaar heb gediend. Ik was gevierd, mensen kochten mijn businessboeken. En ineens was ik een koude, graaiende dictator.” Dat zei de internationaal gezochte Carlos Ghosn, de van megafraude verdachte automagnaat, vandaag op een wereldwijd uitgezonden persconferentie.

Ghosn, die onder meer de leiding had over Nissan en Renault, wist eind december uit Japan te ontsnappen waar hij onder huisarrest stond. Ghosn werd in november 2018 gearresteerd en zat geruime tijd in een cel voordat hij huisarrest kreeg.



Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken en was in afwachting van zijn proces. Hij zou bijna vijftien miljoen aan persoonlijke investeringsverliezen hebben weggesluisd naar de Japanse bedrijfsrekening. Verder heeft hij jarenlang gesjoemeld met de opgave van toeslagen in zijn salaris en betrok hij familieleden, onder wie zijn zus, in lucratieve bonussen.



De voormalige autobaas, die zowel de Libanese, Franse als Braziliaanse nationaliteit heeft, dook onlangs op in Libanon. Tegen hem was eerder al een arrestatiebevel uitgevaardigd aan het adres van Libanon.

Volledig scherm Voormalig Nissan-CEO Carlos Ghosn vlak voor het begin van zijn persconferentie, met rechts de lijfwacht © REUTERS

Naam zuiveren

In dat land sprak hij vandaag op zijn eerste persconferentie sinds zijn arrestatie. Hij wilde zijn naam zuiveren, zei hij. En alle aanklachten weerleggen. Ghosn (spreek uit: ‘Goohn’) maakte er vandaag een spektakel van. Hij kwam binnen met naast zich een gespierde lijfwacht. Voorafgaand aan de persconferentie was er discussie met zijn beschermengel over hoe dicht die bij Ghosn kon staan. Uiteindelijk verdween de klerenkast uit beeld.



Het eerste gedeelte van zijn persconferentie duurde een uur en negen minuten. Ghosn begon in verschillende talen; Engels, Frans en Arabisch. Daarna vervolgde hij in het Engels en benadrukte dat hij niet op de vlucht was voor het recht, maar voor onrechtvaardigheid. ,,Ik heb meer dan 400 dagen naar deze dag uitgekeken sinds ik grof uit de wereld werd gerukt die ik kende.” Ghosn zei vooral ziedend te zijn om wat hem was aangedaan: ,,Ik ben onschuldig.’’

Hij beloofde de komende weken met nieuwe initiatieven te komen om zijn naam te zuiveren en ‘alles te herstellen wat ik heb opgebouwd’. Ghosn liet weten dat hij het er vooralsnog niet op zou wagen om naar Frankrijk te reizen om uitleg te geven aan de Franse regering, zoals hem was verzocht. ,,Ik ben hier met mijn vrienden, met mijn familie, mensen kunnen mij bezoeken. Ik ben niet ongelukkig in Libanon en klaar om hier een lange tijd te blijven.” Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan en is ook niet van plan de gezochte baas van de alliantie Renault-Nissan uit te leveren.

Waarom

Geruzie en culturele verschillen tussen Japan en Frankrijk lagen aan de basis van wat hem was overkomen, vertelde hij. ,,Ik had nooit gearresteerd mogen worden. Mijn onvoorstelbare beproeving is het resultaat van een handvol gewetenloze types bij Nissan en de openbare aanklager in Tokio”, vond Ghosn. ,,Ik begrijp dat u meer wilt weten over mijn ontsnapping, maar ik zal het vooral hebben over wat mij is aangedaan. Het gaat er niet om hoe ik ben ontsnapt, maar waarom ik ben ontsnapt”, aldus de automobielbaas. ,,Ik ben naar Libanon gekomen om logistieke redenen", zei hij zonder dat toe te lichten.



Carlos Ghosh was vertrokken omdat hij vreesde dat zijn voorarrest nog wel vijf jaar zou kunnen gaan duren. En dat kon hij niet aan. ,,Ontsnappen was de moeilijkste beslissing in mijn leven, maar ik zat tegenover een systeem dat 99,4 procent van de verdachten veroordeelt - en voor buitenlanders is het nog hoger.”

Afrekenen

Volledig scherm Meneer en mevrouw Ghosn in betere tijden, hier op het Cannes Film Festival in 2018. © EPA Ghosn voelde zich slachtoffer van een complot en een ‘archaïsch juridisch systeem’, vertelde hij. De Japanners wilden met hem afrekenen omdat hij Japanse aandeelhouders had teleurgesteld - en bovenal omdat hij minder succesvol was dan in het verleden en na zeventien jaar plaats had gemaakt voor een vervanger, aldus de voormalige tycoon.



Ghosn toonde in een lange uiteenzetting documenten waaruit zou blijken dat hij – zo erkende hij – misschien slimmigheidjes in de marge van zijn contract had uitgehaald, maar dat die Nissan geen cent hadden gekost. Om zijn onschuld te bewijzen, zou hij alle documenten beschikbaar stellen aan journalisten, beloofde hij.



De Japanners hadden er een klucht van gemaakt en er was bewust karaktermoord gepleegd, aldus de ex-ceo van Nissan. Volgens Ghosn hadden de Japanners 200 miljoen dollar uitgegeven voor een geschil van 14 miljoen dollar over ‘onduidelijke uitgaven’. De marktwaarde van het bedrijf zou sinds zijn arrestatie met 20 miljoen dollar per dag zijn gedaald, schamperde hij.



Onrechtvaardigheid

Er zijn geen woorden voor wat hem was aangedaan, vond Ghosn. Hij zat in eenzame opsluiting in een kleine cel zonder raam, mocht maar twee keer per week douchen, had kerst en nieuwjaar met zijn familie gemist en werd tot acht uur per dag verhoord door de Japanse politie die alleen Japans sprak, zonder de aanwezigheid van advocaten.

,,Als je niet bekent, gaan we niet alleen jou pakken, maar ook je familie”, vertelde de Nissanbaas over vermeende bedreigingen door de Japanse politie. Ghosn noemde alle Japanse ex-collegae die hem hadden tegengewerkt bij naam. Hij noemde niet de namen van Japanse politici die aan zijn val zouden hebben meegewerkt, omdat hij de relatie tussen Japan en Libanon niet wilde beschadigen. De Japanse premier Shinzo Abe zat volgens Ghosn niet in het complot.

Kist

Volledig scherm Carlos Ghosn. © REUTERS De grote vraag bleef natuurlijk hoe de ceo, die een borgtocht (14 miljoen dollar) schond, verstopt in de kist van een contrabas zou zijn ontsnapt. Ghosn weigerde verschillende keren in te gaan op vragen over zijn spectaculaire ontsnapping - de reden waarom de meeste journalisten naar de persconferentie waren gekomen. Volgens een hardnekkig verhaal was een speciale kist gemaakt met extra wielen en luchtgaatjes. Ghosn wilde daarover niets kwijt. Via het matig gecontroleerde vliegveld van Osaka vloog Ghosn als bagage naar Turkije- vanwaar een privévliegtuig hem naar Libanon vloog.



De in Brazilië geboren Ghosn is ook getrouwd met een Libanese, Carole Nahas. Zij heeft volgens de ex-autobaas niets te maken met zijn spectaculaire ontsnapping, al hebben de Japanse autoriteiten ook tegen haar een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ghosn heeft drie paspoorten: Braziliaans, Libanees en Frans. Plus een kopie van een vals Frans paspoort. Maar het was vooral geld waarmee Carlos Ghosn zijn vrijheid kreeg. Hoeveel wilde hij niet zeggen.

Bitter

Ghosn was bitter, maar tegelijk in zijn element. Hij is een goede performer die regelmatig presentaties heeft gegeven voor volle zalen. ,,Zijn donkere kant is dat hij zichzelf een superheld voelt. Dat hij boven andere mensen staat. Hij weigerde met Franse ministers te praten omdat hij vond dat hij daarboven stond”, zei een voormalige medewerker van de Nissan-baas op de televisiezender France 24.