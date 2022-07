Gezocht: nieuwe baasjes voor 4000 beagle-hondjes die gered werden uit Amerikaanse kennel

Moordenaar van Shinzo Abe staat enkele meters achter hem vlak voor hij toeslaat

Tetsuya Yamagami schoot de Japanse oud-premier Shinzo Abe gisteren in koelen bloede neer tijdens een speech in de stad Nara, in het westen van Japan. Op beelden is te zien hoe de 41-jarige schutter gekleed in groene outfit een paar meter achter de Japanse premier opdook, vlak voor hij de moord zou plegen. In zijn woning werd een arsenaal zelfgemaakte wapens aangetroffen.

9 juli