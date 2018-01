Gezichtsverlies voor Trump door sluiting overheid

De president, die zichzelf profileert als meesteronderhandelaar, moest zijn overheid sluiten vanwege mislukte onderhandelingen. Een weekend lang zijn Amerikaanse overheidsinstellingen buiten bedrijf geweest, omdat Trump en de twee partijen in het Congres het niet eens konden worden over een nieuwe begroting en geen geld uit de schatkist kon worden uitgegeven.



President Trump en zijn partijgenoten vinden dat de schuld van de Democraten en spreken van de 'Schumer Shutdown', naar de fractievoorzitter van de Democraten, Chuck Schumer. Democraten weigerden in te stemmen met een begroting zolang er geen oplossing is voor zo'n 800.000 illegale immigranten die als kind het land in zijn gebracht, 'dreamers' genaamd. Zij dreigen na een jeugd in de VS te worden uitgezet. De Democraten geven juist de schuld aan de Republikeinen: zij hebben met meerderheden in beide kamers van het Congres én een partijgenoot in het Witte Huis alle macht, maar zijn niet in staat die effectief in te zetten en de overheid open te houden.