Gewonden na steekpartij London Bridge, politie schiet verdachte neer

De brug is afgezet en er is veel politie aanwezig. Getuigen zeggen dat er schoten zijn gehoord, een journalist van de BBC stelt dat hij twee schoten hoorde. Op beelden op social media is te zien dat er een man op de stoep op de brug ligt. Hij wordt overmeesterd door meerdere gewapende agenten en verzet zich daarbij. De politie meldt inmiddels dat er een verdachte is neergeschoten en aangehouden. ,,Op dit moment is het nog onduidelijk wat voor incident dit precies is. Uit voorzorg behandelen we het als een terrorisme-gerelateerd incident", zegt de Londense politie. Voor 17 uur Nederlandse tijd is een persconferentie aangekondigd over het incident.