Gewonden na aanval met mes in Nieuw-Zeelandse supermarkt, politie doodt verdachte

De politie spreekt van een ‘ernstig incident‘ bij de supermarkt in de Nieuw-Zeelandse stad. Volgens Nieuw-Zeelandse media zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. De hulpdiensten spreken van zeker zes gewonden. Het is niet duidelijk wat voor wapen de man bij zich had, maar op beelden op sociale media is te zien hoe mensen waarschuwen voor ‘een dader met een mes’.



Vier bezoekers van de Countdown-supermarkt, in de wijk New Lynn, zijn naar verluidt met spoed naar ziekenhuizen gebracht. De slachtoffers zouden in de nek en borst zijn gestoken door de aanvaller. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de messentrekker als een ‘waanzinnige’ tekeerging en uithaalde naar iedereen in zijn buurt. Bezoekers renden in paniek weg.



Ernstige geweldsincidenten komen in Nieuw-Zeeland nauwelijks voor en het gebeurt zelden dat agenten - die normaliter geen wapens bij zich dragen - verdachten neerschieten. De stad Auckland is momenteel in een zeer strenge lockdown vanwege een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus, waardoor inwoners alleen hun huis uit mogen om naar de supermarkt, huisarts of het ziekenhuis te gaan.