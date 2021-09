Gewonden en schade door windhoos bij Duitse havenstad

De Duitse meteorologische dienst waarschuwde eerder voor windstoten tot 110 kilometer per uur in het gebied. De harde wind zou aanhouden tot morgenmiddag. Ook wordt buitengewoon zware regen voor komend weekeinde voorspeld.



Kiel is de hoofdstad van de noordelijke Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, zo'n 90 kilometer ten noorden van Hamburg. De stad is gelegen aan de Kieler Fjord, een zijarm van de Oostzee, aan het noordelijk begin van het Noord-Oostzeekanaal. Het is de thuishaven van de Duitse marine.