Gewonden door steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo, terreuronderzoek geopend

videoIn ieder geval twee mensen zijn gewond geraakt door een geweldsincident in de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Dat bevestigt de Franse politie. Volgens verschillende Franse media zijn de twee slachtoffers journalisten. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden, justitie heeft een terreuronderzoek geopend.

Twee van de gewonden zijn medewerkers van het persbureau Premières lignes, stelt BFM.tv. Dat persbureau heeft een kantoor in het gebouw waar voorheen de redactie van Charlie Hebdo zat. Er zijn nog geen aanwijzingen dat dit persbureau specifiek het doel van de dader was.

Nadere bijzonderheden over de steekpartij zijn nog niet bekend, behalve dat een onbekende plots een aantal mensen aanviel met een mes of machete. De politie meldt dat zeker een van de slachtoffers ernstig gewond is geraakt. De Franse Justitie heeft inmiddels een terreuronderzoek naar het incident geopend en spreekt over ‘een poging tot moord met een terroristisch motief’

Een ingewijde zegt dat ook een verdacht pakketje is aangetroffen. Daarom is de omgeving afgezet. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes. ,,Ik hoorde een vrouw heel hard ‘help, help, bel de politie roepen", vertelt een omwonende aan het Franse Liberation.

Twee verdachten

De politie hield vrij snel na het incident een verdachte aan. Rond 14 uur werd een tweede persoon aangehouden die eerder in gezelschap van de eerste verdachte zou zijn gezien. Of zij daadwerkelijk de aanval hebben uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Volgens Europe 1 stelt een politiebron dat een van de twee aangehouden mannen 18 jaar is en bekend is bij de veiligheidsdiensten.

Volledig scherm © AFP Franse media schrijven ook dat de aanval plaats zou hebben gevonden bij een muurschildering ter herdenking van de aanslag bij Charlie Hebdo in 2015. Het proces over die aanslagen werd vanmiddag kort onderbroken en de aanwezige redactieleden werden onder begeleiding de rechtszaal uitgeleid. In het proces staan voor vanmiddag staan de getuigenissen van de weduwen van die aanslag gepland.

Dreiging

Het incident gebeurde in de Rue Nicoal Appert, in het 11de arrondissement, niet ver van de voormalige burelen van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij het satirische blad vielen in januari 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen.

Het is niet duidelijk of het incident iets te maken heeft met terreur, maar half september liet het Amerikaanse kennisinstituut SITE, dat jihadistische terreurgroepen in de gaten houdt, nog weten dat de terreurorganisatie al-Qaeda het satirische weekblad Charlie Hebdo heeft gedreigd met een nieuwe aanslag.

Volledig scherm © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.