Gewonden bij aanvaring cruiseschip op weg naar Nederland

IS dreigt met aanslagen in België: 'Bedoeld om paniek te zaaien'

26 december Islamitische Staat (IS) heeft vandaag op sociale media nieuwe dreigementen geuit tegenover onder meer België. Dat zegt de Belgische arabist en jihad-kenner Pieter Van Ostaeyen. Het is niet voor het eerst dat IS dergelijke dreigementen de wereld in stuurt tijdens de feestdagen.