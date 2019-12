Gewelddadige protesten tegen ‘onrechtvaardige Indiase wet’ houden aan

De wet van premier Narendra Modi werd dinsdag aangenomen in het Indiase parlement. Minderheden die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh krijgen de Indiase nationaliteit door deze wet. Het geldt echter niet voor gevluchte moslims. Islamitische groeperingen en oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren.

Zeker vijftien bussen en zes treinstations zijn in brand gestoken in de buurt van Kolkata in de deelstaat West-Bengalen. Ook in andere delen van het land demonstreren mensen. In de hoofdstad New Delhi zijn studenten bijeengekomen voor een protest. Ook in de deelstaten Uttar Pradesh en Assam zijn mensen de straat opgegaan. Er zijn al zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen.