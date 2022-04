Gewelddadig paasweekeinde VS: twee doden en tientallen gewonden bij drie massaschietpartijen

De viering van Pasen is in de Verenigde Staten bepaald niet vredig verlopen. Zondagochtend kwamen bij een massale schietpartij op een feestje in Pittsburgh twee minderjarigen om het leven en raakten zeker 31 mensen gewond. Het was één van maar liefst drie massaschietpartijen in de VS dit paasweekeinde.

Eveneens op zondagochtend raakten zeker negen mensen gewond bij een schietpartij in een nachtclub in South Carolina. En een dag eerder werd er in dezelfde staat geschoten in een druk winkelcentrum in Columbia, waarbij negen mensen werden neergeschoten en er nog eens vijf mensen gewond raakten toen ze in paniek op de vlucht sloegen. Overigens raakte niemand daar levensbedreigend gewond.

De politie wist een 22-jarige verdachte van de schietpartij in het winkelcentrum aan te houden, maar volgens zijn advocaat schoot hij uit zelfverdediging. Hij wordt wel beschuldigd van het onrechtmatig dragen van een pistool, omdat hij daar geen vergunning voor had.

De drie schietpartijen in het paasweekeinde volgen vlak op diverse andere grote schietpartijen de afgelopen tijd. Vorige week opende een schutter het vuur in een metro in New York, waarbij 10 mensen gewond raakten. Rond dezelfde tijd werden in een overvolle nachtclub in Cedar Rapids, Iowa, een man en een vrouw gedood en raakten 10 mensen gewond.

Eerder deze maand werden zes mensen gedood en raakten er twaalf gewond in een druk uitgaansgebied in Sacramento, Californië, tijdens een vuurgevecht tussen rivaliserende bendes. En vorige maand werden 10 mensen beschoten op een feest in Dallas.

