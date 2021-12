Geweld beveiligers Surinaamse vicepresident Brunswijk tegen verslaggever

Volgens Pinas was het duidelijk dat Brunswijk er niet van gediend was dat hij foto’s van hem maakte terwijl hij in de auto zat. De tweede man van de regering van Chan Santokhi schreeuwde de journalist in het Surinaams toe om daarmee te stoppen. Enkele beveiligingsmensen namen hem daarna in een wurggreep en gooiden hem op de grond om de telefoon af te pakken.

Pinas heeft direct aangifte gedaan. De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zei enkele uren na het incident ‘geschokt, verontwaardigd, maar vooral diep teleurgesteld en vol afschuw’ te zijn. Volgens de organisatie is met de mishandeling van Pinas de democratie in Suriname dinsdag ‘met voeten getreden’.

In haar verklaring verwijst de organisatie naar een eerdere schending van de persvrijheid toen in december 1982 vijf journalisten om het leven werden gebracht. Volgens de SVJ was het dinsdag niet de eerste keer dat Brunswijk of zijn lijfwachten geweld hebben toegepast of ermee hebben gedreigd.

Brunswijk gaf na het voorval in het parlement een verklaring voor het incident. Hij zei dat de regering Santokhi-Brunswijk persvrijheid hoog in het vaandel heeft staan en geen beperkingen oplegt aan journalisten. Ook zei hij niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van zijn veiligheidsmensen.

Eerder dit jaar had Pinas tijdens een persconferentie ook een aanvaring met Brunswijk. Deze wilde toen niet antwoorden op een vraag van Pinas over de speciale behandeling die een van zijn dochters zou hebben gekregen toen ze aankwam op de luchthaven in Suriname.