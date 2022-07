Gevonden lichaam op Curaçao is van vermiste Nederlander (45) uit Leiden

Grote graansilo in haven Beiroet ingestort, twee jaar na enorme explosie

In de haven van Beiroet is een enorme graansilo ingestort. In het bouwwerk brandde al enige weken een vuur door graan dat fermenteerde en ontbrandde in de zomerse hitte. De graansilo staat in een rij van silo's die hevig beschadigd raakte tijdens de grote explosie in de haven van de Libanese hoofdstad, komende week alweer twee jaar geleden.

17:27