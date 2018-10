Gevoelig verlies voor CSU bij deelstaatverkiezingen Beieren

De christendemocratische CSU verliest ruim 10 procent van het aantal stemmen ten opzichte van 2013 en raakt daarmee de absolute meerderheid kwijt in het parlement van de deelstaat. Het resultaat van 37 procent is het slechtste verkiezingsresultaat van de partij sinds 1950.



Er was winst voor de partijen ter linker- en rechterzijde. De Groenen komen op 18 procent uit als tweede partij. Dat is meer dan het dubbele van 2013. Het rechts-populistische Alternatief voor Duitsland, of AfD, doet voor het eerst mee en komt op ongeveer 10 procent uit.



Voor de centrumlinkse sociaal-democraten, Merkels coalitiepartner in Berlijn, dreigt een rampzalige vijfde plaats met een resultaat van net geen 10 procent. Dat is minder dan de helft van wat de partij in 2013 ontving en de slechtste score sinds de Tweede Wereldoorlog.