Gevluchte Turkse journalist naar Tweede Kamer

De uit Turkije gevluchte journalist Can Dündar komt donderdag naar de Tweede Kamer om te praten over zijn recente ervaringen in zijn thuisland. Dündar is uitgenodigd op initiatief van SP-Kamerlid Sadet Karabulut (SP).

Dündar houdt een dag eerder de Vrijheidslezing in De Balie. ,,Hij zal de ruimte krijgen om te vertellen over zijn ervaringen. Ik ben vooral erg benieuwd hoe hij aankijkt tegen de laatste ontwikkelingen in Turkije'', zegt Karabulut. ,,We moeten deze man beschermen, omdat deze man enorm belangrijk is.''

Dündar was de hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet, maar is zijn thuisland ontvlucht. Aanleiding was de publicatie van een video waarop te zien is hoe Turkse militairen Syrische rebellen van wapens voorzien. Dündar werd vervolgd wegens het onthullen van staatsgeheimen en veroordeeld tot ruim vijf jaar cel.