Gevluchte Syrische vluchtelingen nu aan het werk bij H&M in Istanboel

3,6 miljoen Syrische vluchtelingen proberen in Turkije een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is niet makkelijk. Een Nederlandse ngo helpt een aantal aan legaal werk. Ook vrouwen die nooit gewerkt hebben gaan aan de slag.

Nauwsluitende denim jumpsuits met borduursels en de booty shorts van de etalagepoppen trekken de aandacht in de Zia-ul-Hak winkelstraat. Binnen is het druk met opgewonden pratende Syrische vrouwen. Ze zijn conservatief gekleed in lange gewaden en met hoofddoeken, maar ze bespreken trouwjurken en sexy lingerie. Veel glitter en glamour, daar houden de dames van, beaamt eigenaresse Amal Daniell (37) van modezaak Masaya, wat De Avonden betekent.

De in Aleppo geboren Syrische glundert. ,,Vijf jaar geleden sloegen we op de vlucht. Samen met mijn man en drie kinderen." Hier in Sultanbeyli, een conservatieve voorstad van Istanboel met 300.000 inwoners en 20.000 Syriërs, vonden ze een veilig heenkomen en probeerden ze een nieuw leven op te bouwen.

Makkelijk ging dat niet. In een vreemd land met een vreemde taal. ,,In Syrië zat ik tot mijn negende op school. Nooit had ik een baan." Moeder was ze al toen ze 19 was. ,,Eerst een tweeling, jongens. Het jaar daarop een dochter. Mijn ene zoon heeft medische klachten, die zit thuis. De andere werkt in een textielfabriek en spreekt goed Turks."

Zelf verdiende Amal ook geld door van huis uit kleding te verkopen. Daarvan kon ze 3000 euro sparen. Samen met haar neef, die ook 3000 euro inlegde, begonnen ze hun eigen modezaak, met bruidsjurken en trouwartikelen als specialisme. Op de eerste verdieping hebben ze tevens een ruime schoonheidssalon. ,,Om alle Turkse vergunningen te regelen, kregen we hulp van Abdullah, een jonge Syriër die werkt op het kantoor van United Work in onze wijk", zegt Amal. United Work is een Nederlandse ngo die sinds 2017 werkzoekende Syriërs met recruitment, trainingen, werkvergunningen en andere faciliteiten helpt een legale en duurzame baan te vinden.

Vrouwen

Bij Turkse bedrijven, maar ook bij vestigingen in Turkije van de Nederlandse Rabobank, C&A, en Vanderlande, en andere buitenlandse ondernemingen zoals Vodafone, H&M, en Puma. Tot nu toe hebben ruim 2050 vluchtelingen zo legaal werk gevonden. Bijna de helft in de textielsector, maar ook in hotels, bedrijven die gezondheidstoeristen naar Turkije halen, en bedrijven in de landbouw en de logistiek.

Opvallend is het grote aantal Syrische vrouwen dat via United Work op de Turkse arbeidsmarkt aan de slag kon. ,,Dat is in meerdere opzichten bijzonder", zegt algemeen manager Enis Kösem. ,,Veel vrouwen uit het conservatieve Syrië zijn laag opgeleid en slechts 5,6 procent van hen werkte vóór de oorlog in Syrië." Volgens cijfers van de Turkse overheid is maar 0,45 procent van de Syrische vrouwen legaal aan het werk.

Fidan Zeino (21) is een van hen. Als kwaliteitscontroleur sorteert ze allerhande kledingstukken: T-shirts, sweatshirts, jeans, overhemden en colbertjes. Als enige vrouw tussen de mannen. ,,Dat is geen probleem", zegt ze met een verlegen glimlach. ,,Ik hou van mijn werk hier. Voorheen werkte ik bij twee textielbedrijven en in een fabriek voor plastic artikelen. Allemaal betaalden ze me zwart. Ik moest twaalf uur per dag werken, zes dagen per week, voor 1000 Turkse lira (160 euro) per maand."

Dat was een derde onder het minimumloon. Het is exemplarisch voor de uitbuiting door veel Turkse werkgevers van deze kwetsbare groep ontheemden. Als zwartwerkers hebben de Syrische vluchtelingen geen enkel recht en geen verzekering tegen ziekte of werkloosheid. Fidan verdient in haar huidige baan het sinds kort opgetrokken minimumloon van 2020 Turkse lira (325 euro) en ze werkt tien uur per dag, vijf dagen per week. De werkgever betaalt ook de sociale premies.

,,Alles gaat hier volgens de regels, want behalve voor Turkse merken leveren we ook aan internationale brands als Zara en Street One", zegt personeelsmanager Hasan Demirel. ,,We hebben bij ons bedrijf negen Syriërs in dienst, acht mannen en een vrouw. United Work zorgt dat ze een werkvergunning krijgen en traint hen."

Ook Miryam Abdullah (34), een alleenstaande moeder met drie kinderen, vond via de Nederlandse ngo legaal werk. ,,Bij een vleesverwerkingsbedrijf voor het minimumloon. Samen met vier collega's sta ik in een gekoelde ruimte aan de lopende band waarop verpakt lams- en rundvlees voorbijkomt." Het liefst zou ze naar Nederland gaan. ,,Mijn man is met smokkelaars naar Griekenland gegaan. Nu woont hij in Apeldoorn. Door allerlei bureaucratische problemen kunnen wij niet naar hem toe."

Terugsturen

Uit peilingen blijkt dat ongeveer de helft van de Syrische vluchtelingen Turkije niet wil verlaten. Amal Daniell van modezaak Masaya is een van hen. ,,Ik heb hier een goede zaak opgebouwd. Ik wil hier blijven."

Maar bijna negen op de tien Turken vindt dat de vluchtelingen moeten worden teruggestuurd zodra de oorlog voorbij is. Volgens velen is het enorme aantal Syrische vluchtelingen mede schuldig aan de economische crisis en de oplopende werkloosheid van 13,5 procent.

Oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu windt er geen doekjes om. ,,De regering heeft 35 miljard dollar uitgegeven aan Syrische vluchtelingen. Met dit geld hadden we de werkloosheid kunnen voorkomen door stuwdammen en fabrieken te bouwen. Zo zouden duizenden landgenoten niet langer verhongeren."

Miryam Abdullah