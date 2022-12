Gevluchte Russische soldaat getuigt vanaf geheime plek over gruweldaden: ‘Iedereen dacht dat ze zoals Rambo konden zijn’

Russische instruc­teur smeekt om betere uitrusting voor soldaten: ‘Ze staan hier zo goed als naakt’

Een instructeur die rekruten opleidt voor het Russische leger in Stavropol smeekt in deze opmerkelijke beelden om betere uitrusting voor de nieuwe soldaten die hij moet opleiden. Ze krijgen amper bescherming of medicijnen mee. ,,Ze hebben zo goed als geen bescherming, ze staan hier bijna naakt.”

14 december