Gevangene VS is met 93 slachtoffers dodelijkste seriemoordenaar

Update Man rijdt met ‘gestolen’ vrachtwa­gen in op auto's in Duitsland: negen gewonden

6:58 In de Duitse plaats Limburg heeft een man in een gestolen vrachtwagen gistermiddag meerdere auto's geramd. In totaal raakten negen mensen lichtgewond, meldt de politie. De bestuurder van de vrachtwagen, een van de gewonden, is gearresteerd.