Gevangen Lula mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen Brazilië

Indrukwek­kend afscheid van Queen of Soul Aretha Franklin

3:32 Vrienden, familie en duizenden fans bewezen Aretha Franklin vrijdag de laatste eer en vierden het leven van de zangeres. De zeven uur durende uitvaartplechtigheid voor de overleden Amerikaanse zangeres - 'de stem van een generatie'- was in de Greater Grace Temple in de stad Detroit.