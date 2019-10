Getuige in Ogoniproces noemt namen: 'We moesten ons verzet staken’

Turkse inval in Noord­oost-Sy­rië is begonnen

16:48 Turkije is Noord-Syrië binnengevallen. De actie komt nadat president Donald Trump besloot om Amerikaanse soldaten die in Noord-Syrië Koerdische troepen bijstaan weg te halen. De Koerdische strijders in het gebied bevestigen dat de Turkse luchtmacht is begonnen met bombardementen.