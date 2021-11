Gestrande Nederlander gered van besneeuwde bergkam in Oostenrijk

Oostenrijkse reddingswerkers hebben woensdagavond in de Tuxer Alpen een Nederlander op sneeuwschoenen gered, die door slecht weer vast was komen te zitten op een bergkam.

De man begon maandag aan een trektocht naar de Wandspitze (2614 meter) maar hevige sneeuwval en een harde wind speelden hem dusdanig parten dat hij vertraging opliep. Door de invallende duisternis was het woensdag te gevaarlijk om nog verder te lopen over het besneeuwde en rotsachtige terrein. De wandelaar alarmeerde omstreeks 18.00 uur de verhuurder van het appartement waar hij verbleef, die de politie in Mayrhofen waarschuwde. De politie deed vervolgens een oproep bij de bergreddingsdienst van Tux-Lanersbach.

,,Vanaf de Bichlalm zijn we omhoog geklommen naar de man”, zegt chef Stefan Pichlsberger in Kronen Zeitung. De bergredders moesten zich soms een weg banen door een halve meter verse sneeuw en bereikten de onfortuinlijke bergwandelaar pas na iets meer dan een uur. De Nederlander bevond zich op zo'n 2500 meter hoogte en ondervond steeds meer last van de lage temperaturen en harde wind. Bij aankomst van de redders, had hij inmiddels wat beschutting gevonden bij een container met materiaal voor beveiliging van een bergstroom.

,,We hebben de man gezekerd (vastgemaakt aan een touw) en zijn daarna met hem afgedaald”, aldus Pichlsberger. Het was volgens hem maar goed dat de Nederlander alarm sloeg. ,,Als hij alleen verder was gegaan dan zou het slecht met hem zijn afgelopen, doordat hij waarschijnlijk van de rotsen zou zijn gevallen.”

