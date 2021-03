‘Gepest’ meisje (14) verdronken in Seine, twee klasgenoten opgepakt

Turkije schrikt van man die vrouw toetakelt voor ogen van 5-jarige dochter

7 maart Een video van een man die zijn ex-vrouw voor de ogen van hun dochter in Turkije op straat schopt en slaat, heeft op sociale media tot scherpe reacties geleid. Een rechter heeft de man inmiddels in hechtenis laten nemen, meldt het Turkse persbureau Anadolu zondag. In Istanbul wordt momenteel geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen.