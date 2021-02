Georgia opent onderzoek naar beïnvloeding verkiezingsuitslag door Trump

Trump zette Raffensperger in een telefoongesprek op 2 januari onder druk om de uitslag in de staat ongeldig te verklaren omdat er volgens hem sprake was van stemfraude. Trump zou de minister in het gesprek hebben opgedragen om “genoeg stemmen te vinden” om zijn verkiezingsnederlaag in Georgia terug te draaien. ,,Het enige dat ik wil, is dat je 11.780 stemmen vindt’’, zou Trump hebben gezegd.