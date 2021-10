George Floyd krijgt wellicht postuum gratie voor drugsveroordeling uit 2004

De Texaanse Raad van Gratie en voorwaardelijke vrijlating besloot maandag dat er gratie verleend moet worden aan Floyd. Alle zeven leden stemden voor. De gratie is aangevraagd voor Floyd en zijn familie omdat gebleken is dat de agent die hem toen arresteerde, Gerald Goines, bewijsmateriaal zou hebben verzonnen.



Daarnaast is Goines aangeklaagd voor moord. Hij leidde in 2019 een drugsactie waarbij een echtpaar, Dennis Tuttle (59) en Rhogena Nicholas (58), werd gedood. De politie was hun huis binnengevallen na een tip, maar er werden geen drugs gevonden. Goines legde daarna een valse verklaring af.



De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar Goines en 160 drugszaken waarbij hij betrokken was. Volgens een advocaat die de slachtoffers van Goines bijstaat ging het hem meer om het aantal arrestaties dan om gerechtigheid. Het is niet bekendgemaakt wat hij precies verkeerd heeft gedaan bij de arrestatie van Floyd in 2004. Wel wordt er getwijfeld aan de integriteit van de arrestatie van Floyd destijds.



De Raad heeft de zaak nu doorgeschoven naar de gouverneur van Texas die het voorstel officieel moet goedkeuren.