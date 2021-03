George Floyd-achtige arrestatie in Mexico: agenten breken nek van arrestante

Zware kritiek op rol Frankrijk bij volkeren­moord in Rwanda

26 maart Frankrijk was in hoge mate verantwoordelijk voor de genocide in Rwanda, maar niet medeplichtig aan de volkerenmoord in het Afrikaanse land waarbij in 1994 in enkele maanden meer dan 800.000 mensen omkwamen. Een commissie van historici concludeert dat in een rapport dat president Emmanuel Macron twee jaar geleden bestelde.