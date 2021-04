‘Georganiseerde misdaad doodde Griekse journalist, onderzocht corruptie bij politie’

De moord op een Griekse misdaadjournalist, vrijdag in Athene, houdt mogelijk verband met de georganiseerde misdaad. Dat heeft de onderminister voor criminaliteitsbestrijding gezegd in een interview met de publieke omroep ERT. Collega's van het slachtoffer vermoeden een verband met een corruptieaffaire waarover Giorgos Karaivaz (52) berichtte op zijn blog.

Karaivaz werd vrijdagmiddag van dichtbij doodgeschoten voor zijn woning. Hij kreeg maar liefst tien kogels in zijn lichaam: zes in de borst, twee in het hoofd, een in de nek en een in zijn linker handpalm. Dat wees autopsie van het stoffelijk overschot uit, verklaarde onderminister Lefteris Economou. Hij suggereerde in het interview een verband met de georganiseerde misdaad. De afgelopen drie jaar vond volgens hem een reeks vermeende huurmoorden plaats die wijzen op een ‘open oorlog’ tussen rivaliserende bendes. De onderminister benadrukte dat het nog te vroeg is voor aannames over de motieven achter de moord.

Collega’s van de misdaadjournalist vermoeden een verband met een corruptieonderzoek naar zo’n twintig politieagenten waarover hij op zijn blog berichtte. Het ging om een reeks strafbare feiten waaronder afpersing, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. De naam van de misdaadjournalist werd volgens de krant Espresso genoemd in informatie van de Griekse AIVD (EYP) over die corruptiezaak aan het Openbaar Ministerie (OM). De zaak werd in het kader van een vooronderzoek verwezen naar een strafrechtbank. Die riep de in het dossier genoemde personen op om anoniem te komen getuigen. Het dossier werd daarna teruggestuurd naar het OM dat tot nu toe geen verdere actie ondernam, aldus de krant.

Griekse maffia

In het onderzoek werden ook de relaties onderzocht die de misdaadjournalist onderhield met zakenman Dimitris Malamas, ook wel de ‘Griekse maffiabankier’ genoemd. Hij werd in oktober 2019 vermoord in het westen van Athene. Anderhalf jaar daarvoor was de voormalige politieman Spyros Papachristos doodgeschoten. Hij had contact met enkele geliquideerde drugsbaronnen. Ze zouden het slachtoffer zijn geworden van een ‘oorlog’ binnen de Griekse maffia.

De moord op de misdaadverslaggever werd ook uitgevoerd ‘in maffiastijl'. Een van twee gemaskerde mannen op een zwarte scooter van het merk Piaggio Beverly schoot de misdaadjournalist voor zijn woning dood nadat hij uit zijn auto was gestapt. De schutter loste een tiental schoten. Nadat Karaivaz hevig bloedend in elkaar was gezakt, ging het duo er op hoge snelheid vandoor. De motor werd later onbeheerd aangetroffen langs een snelweg. Op de plaats delict lagen zeventien kogelhulzen. Omwonenden verklaarden geen schoten te hebben gehoord. De politie gaat ervan uit dat de moordenaar een vuurwapen met geluiddemper gebruikte.

Bewakingsbeelden

De scooter met de twee mannen arriveerde tien minuten voor de misdaadjournalist in de straat voor diens woning. Ze wachtten tot hij zijn auto had geparkeerd en uitstapte. Een tweede duo was Karaivaz vanaf zijn werk gevolgd en informeerde de ‘huurmoordenaars’ over de route die hij nam. Dat bleek uit analyse van bewakingsbeelden in de omgeving van de werkplek en woning van de vijftiger, melden Griekse media op basis van bronnen dichtbij het onderzoek.

Karaivaz is zondagmiddag begraven in zijn geboortedorp Kallifito Drama. De begrafenis werd uitgezonden op Star TV waarvoor hij werkte.

Volledig scherm Giorgos Karaivaz is vanmiddag begraven in zijn geboortdedorp. © Videostill Star TV

