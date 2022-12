Gent en Antwerpen laten vanaf 2031 geen dieselwagens meer toe

Antwerpen voerde in 2017 als eerste Vlaamse stad een lage-emissiezone in. In 2020 volgde Gent. De lage-emissiezones (LEZ) van beide steden worden de komende jaren nog fors aangescherpt. Nu heeft de Vlaamse regering ook een timing vastgelegd voor de uitdoving van de klassieke verbrandingsmotoren. Brom- en motorfietsen ontspringen voorlopig de dans.

Vooruit: “Geen verstrenging zonder alternatief”

Vandenbroucke stelt dat de Vlaamse regering - steden mogen kiezen of ze een LEZ invoeren, maar Vlaanderen legt de criteria vast - beslist om wagens met verbrandingsmotor op termijn te weren, terwijl De Lijn anderzijds in Gent in het busaanbod schrapt. “De Vlaamse regering pakt mensen hun auto af zonder te voorzien in een alternatief. Dat is asociaal. Of is het de bedoeling dat sommige mensen zich niet meer kunnen verplaatsen?”