Generaal na ‘val’ Afghanistan: Binnen een jaar kan Al-Qaida weer VS aanvallen

De top van het Amerikaanse leger moest vandaag voor een speciale commissie van de Amerikaanse Senaat verschijnen tijdens een hoorzitting over de chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Direct na het vertrek van het Amerikaanse leger en haar bondgenoten afgelopen zomer, liepen de Taliban het Afghaanse leger onder de voet en namen de macht over in Kaboel.

12 tot 36 maanden

,,Maar het is een zeer reële mogelijkheid dat Al-Qaida of de lokale tak van IS binnen 12 tot 36 maanden vanuit ongecontroleerd gebied weer een bedreiging kan vormen voor de VS", zei Milley voor de onderzoekscommissie. ,,We moeten bedenken dat de Taliban een terroristische organisatie is en blijft, ze hebben hun banden met Al-Qaida nog niet verbroken. Ik heb geen enkele illusie over met wie we te maken hebben.”