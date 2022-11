Gelekte e-mails van ex-veiligheidsagent onthullen diep ongenoegen onder Poetins vertrouwelingen: ‘Een burgeroorlog is onvermijdelijk’

De Amerikaanse nieuwssite ‘Newsweek’ kon gelekte e-mails inkijken van een klokkenluider van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB). De gesprekken tussen de FSB-agent en een Russische dissident onthullen de diepgewortelde ontevredenheid onder Poetins nauwste vertrouwelingen over de Russische invasie in Oekraïne. De twee gesprekspartners achten een burgeroorlog in het land daarom ‘onvermijdelijk’ en vrezen dat Rusland op de ‘afgrond van terreur’ afstevent.

‘Newsweek’ kreeg de e-mails, die de FSB-agent naar de verbannen activist Vladimir Osechkin stuurde, in handen via Igor Sushko, de directeur van de Amerikaanse onderzoeksgroep ‘Wind of Change’. Uit de uitwisselingen wordt duidelijk dat er interne strubbelingen binnen het Kremlin zijn, vooral over de militaire verliezen die de Russen in de oorlog met Oekraïne lijden.

De FSB-agent citeert in het bijzonder Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van het Russische huurleger Wagner, en Ramzan Kadyrov, het hoofd van de Russische republiek Tsjetsjenië. Beide figuren uitten eerder al felle kritiek op ‘Poetins oorlog’.

Quote Chaos, burgeroor­log, ineenstor­ting – ja, het ligt allemaal in het verschiet. Het is onvermijde­lijk.

‘We hebben het land verknoeid’

,,Er is geen manier om ‘alles te veranderen’ in Rusland zodat het land als geheel zal functioneren en niet afdaalt naar de afgrond van terreur”, zou de FSB-klokkenluider hebben gezegd in een e-mail waarin wordt uiteengezet hoe een burgeroorlog in het land zou verlopen. ,,In het begin zouden er willekeurige rellen zijn, met plunderingen en schermutselingen tussen iedereen. Een burgeroorlog is over het algemeen onvermijdelijk”, gaat hij verder.

Volgens de agent zou er ook een kans bestaan dat regio’s onderling beginnen te strijden ‘voor de verdeling van middelen’. ,,Of er komt een strijd tussen verschillende machten om de controle over bepaalde regio’s”. “En geloof me, dat is veel enger. Ik denk, en dit is zeker niet alleen de mening van een simpele (FSB)-medewerker, dat we het land verknoeid hebben”, benadrukt de agent. ,,Chaos, burgeroorlog, ineenstorting – ja, het ligt allemaal in het verschiet. Het is onvermijdelijk. Te veel Russen hebben het ‘point of no return’ overschreden.

Quote Als alles volgens het scenario van Prigozjin verloopt, zullen we zowel de controle als het land verliezen.

‘Binnenlandse terreur’

In een e-mail die dateert van 8 november laat de agent aan Osechkin weten dat Prigozjin zijn Wagner-troepen zou voorbereiden op ‘binnenlandse terreurmissies’ te midden van een golf van protesten en rellen in bepaalde regio’s. Die kwamen er naar aanleiding van het bericht dat er de afgelopen maanden 100.000 Russische soldaten gesneuveld of zwaargewond zouden zijn. ,,Onze rapporten tonen aan dat de ontevredenheid onder de bevolking aanzienlijk toeneemt en we niet in staat zullen zijn om dat op een legale manier op te lossen.”

De veiligheidsagent vreest er naar eigen zeggen voor dat Prigozjin en Kadyrov ‘een reeks provocaties zullen uitvoeren om het gezag van de FSB te ondermijnen’. ,,Als alles volgens het scenario van Prigozjin verloopt, zullen we zowel de controle als het land verliezen,” concludeert hij.