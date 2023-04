‘Geheime plannen VS en NAVO rond Oekraïne-oorlog uitgelekt’

Vijf soldaten gewond bij derde Israëli­sche luchtaan­val in week tijd in Syrië

Vijf Syrische soldaten zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een Israëlische luchtaanval in de buurt van Homs, in het centrum van Syrië. Dat meldt het Syrische staatspersagentschap SANA.