Geheim onthuld: Bush senior ondersteunde tien jaar lang Filipijns jongetje

Het idee ontstond in 2001, toen Bush een kerstconcert bijwoonde in Washington. In de pauze werd er reclame gemaakt voor Compassion International, een organisatie die kinderen helpt die in armoede opgroeien. ,,En toen stak meneer Bush, die omringd werd door veiligheidsmensen, zijn hand op en vroeg om een pamflet”, vertelt Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International, aan CNN.

Zo kwam hij meer te weten over Timothy, een arm jongetje uit de Filipijnen. ‘Lieve Timothy’, schreef Bush bij het eerste contact. ‘Ik wil je nieuwe penvriend worden. Ik ben een oude man, 77 jaar al, maar hou van kinderen; en ook al hebben we elkaar nooit ontmoet, ik hou nu al van je. Ik woon in Texas en zal je af en toe schrijven. Veel geluk, G. Walker.’

Pseudoniem

George Walker, dat was het pseudoniem dat Bush op aanraden gebruikte. Met name voor de veiligheid van het jongetje zelf, dat misschien anders negatieve gevolgen zou ondervinden van de bekendheid van zijn weldoener.

En Stafford moest ervoor zorgen dat het geheim een geheim bleef. Geen makkelijke taak. ,,Zijn brieven waren de liefste die ik van een sponsor heb gelezen, maar hij bleef maar hints over zichzelf geven.”

Quote Zijn brieven waren de liefste die ik van een sponsor heb gelezen, maar hij bleef maar hints over zichzelf geven Wess Stafford, Voormalig directeur Compassion International

Zo stuurde Bush een foto van zijn hond mee, met de begeleidende tekst: ‘Dit is een plaatje van onze hond. Haar naam is Sadie en ze heeft veel bekende mensen ontmoet.’ Ook liet hij weten dat hij was uitgenodigd voor een kerstbijeenkomst in het Witte Huis.

Dat het niet de bedoeling was om cadeautjes te geven, lapte Bush ook aan zijn laars. Nadat hij enkele tekeningen van de jongen had ontvangen, stuurde hij onder meer kleurpotloden en verf op. ‘Ik wil je bedanken dat je me niet vergeet. Je bent zo vriendelijk en goed’, kreeg hij als antwoord terug op een van zijn presentjes.

Succesvol