Geestelijke die zaken seksueel misbruik behandelde, stapt op na beschuldiging seksueel misbruik

Hoeveel krijgt prinses Christina voor haar Rubens?

16:05 Bij veilinghuis Sotheby’s in New York wordt vandaag de tekening van Peter Paul Rubens geveild uit de privécollectie van prinses Christina waarover al wekenlang commotie bestaat. Onze koningshuisverslaggever Jeroen Schmale twittert vanaf 16.00 uur over de veiling in New York.