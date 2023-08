Geert J. (59) veroorzaakte zelf dubbele gasontploffing in zijn appartement: ‘Hij buiten, iedereen buiten.’

met videoGeert J. (59), de man die donderdagochtend om het leven kwam na een dubbele gasontploffing in zijn appartement, heeft die volgens het Belgische OM hoogstwaarschijnlijk zelf veroorzaakt. De politie vond een afscheidsbrief en vier opengedraaide gasflessen. Een slachtoffer getuigt over wat er aan de ontploffing vooraf is gegaan: ,,Pestgedrag, telkens opnieuw. Hij zocht altijd iets om ruzie te maken.”

,,Het was 7.10 uur toen ik uit mijn bed vloog door een immense knal.” Een 28-jarige jongeman kan maar moeilijk geloven wat hem vanmorgen is overkomen. Twee gasontploffingen zorgden ervoor dat zijn appartement, in het centrum van Elewijt (Vlaams-Brabant), in vuur en vlam stond.

,,Toen ik de deur van mijn kamer opendeed, zag ik dat de woonkamer gevuld was met rook. Ik heb nog snel schoenen aangetrokken en ben naar het raam gelopen.” De jongen wil liever niet met zijn naam in de krant, omdat hij in één van de assistentiewoningen woont van het begeleidingscentrum voor Personen met Autisme uit Mechelen. Naast de twintiger zijn er nog drie andere mensen die op hetzelfde adres ‘begeleid’ wonen. Op de gelijkvloers bevindt zich een dokterspraktijk, die zijn deuren nog niet had geopend op het moment van de feiten. ,,En dan zijn er nog twee bewoners die een appartement van ons huren, maar niet bij ons in begeleiding zijn”, zegt An De Ridder, directeur van het begeleidingscentrum voor personen met autisme.

Maar tussen één van die huurders - de 59-jarige Geert J. die op de eerste verdieping woonde - en de vier personen met autisme boterde het niet. ,,Elke gelegenheid die hij zag om ons te pesten, greep hij. Als we rookten in de tuin was het te veel, als we muziek opzetten, of zelfs als we nog maar praatten. Hij had geen autisme, toch kon hij die dingen moeilijk plaatsen. Het ging zelfs zover dat we een keer een emmer water over ons kregen. Op een dag lagen er ook uitwerpselen op de tafel. Pestgedrag, telkens opnieuw. Hij zocht altijd iets om ambras te maken. Echt waar, hij is al die tijd niet mals voor ons geweest.”

Hij had al maanden zijn huur niet betaald en verschil­len­de pv’s van de politie ontvangen. Er werd een nieuwe woning voor hem gezocht, maar daar moest hij niks van weten

De getuige vermoedt dat Geert J. de ontploffingen zelf heeft veroorzaakt. ,,Hij werd normaal vandaag buitengezet”, vervolgt de 28-jarige. ,,Hij had al maanden zijn huur niet betaald en verschillende processen-verbaal van de politie ontvangen. Er werd een nieuwe woning voor hem gezocht, maar daar moest hij niks van weten. Hij wilde niet vertrekken. We denken dat hij het zelf heeft gedaan, vanuit de redenering: ‘Ik buiten, iedereen hier buiten.’ Zo moet hij gedacht hebben. En nu heeft hij heel het gebouw mee laten ontploffen.”

Ook het parket bevestigt dat het zeer waarschijnlijk gaat om een wanhoopsdaad. ,,Meer bepaald van de overleden bewoner”, zegt parketwoordvoerder Sabine Lievens. ,,Er werd een afscheidsbrief gevonden, net als vier gasflessen die werden opengedraaid. De betrokkene heeft de gasflessen zelf aangekocht. Er werden immers kassatickets gevonden. Er zijn vervolgens ook aanwijzingen dat er iets in brand is gestoken om de gasflessen te laten ontploffen. Het is een wonder dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen”, aldus het parket.

,,Gezien de omstandigheden ben er ik met enkele schrammen en een zwarte tong nog goed vanaf gekomen, maar dit had veel erger kunnen aflopen”, besluit de getuige. Na de ontploffingen stond meteen de hele buurt op straat. In minder dan tien minuten waren ook de hulpdiensten aanwezig. ,,Ik ben uiteindelijk via het raam en een ladder van de brandweer naar beneden gehaald”, besluit de jongeman.

Hoe die man niet twijfelde en meteen te hulp schoot... Chapeau. Niet veel later volgde een tweede knal. Die gast heeft zijn leven geriskeerd voor zijn buren

Een andere bewoner werd gered door buurtbewoner Robbe. Hij woont twee huizen verder. ,,Eerst hoorde ik piepende geluiden en dan een luide knal. Ik dacht dat er een auto uit de bocht vloog”, vertelt hij. ,,Toen ik buiten kwam, zag ik dat het gebouw in lichterlaaie stond. Ik zag een jongen aan het raam staan. Hij was helemaal in paniek. Ik ben onmiddellijk mijn ladder gaan halen en tot bij hem gelopen. Maar hij trilde en vertelde dat hij hoogtevrees had. Een andere buur is dan op de ladder geklommen en heeft hem overtuigd om mee naar beneden te komen.” Omstaanders beschrijven hem als een ware held. ,,Hoe die man niet twijfelde en meteen te hulp schoot... Chapeau. Niet veel later volgde een tweede knal. Die gast heeft zijn leven geriskeerd voor zijn buren”, vertelt Vicky (46) die de hulpdiensten verwittigde.

,,Toen we de knal hoorden, zijn we op sokken daarheen gelopen”, vertelt ook buurtbewoonster Tine. De vrouw hielp een andere bewoner mee naar buiten dragen. Nog twee bewoners waren op het moment van de ontploffing niet thuis, zo vertelt directrice De Ridder. Twee van de drie gewonden worden uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht, maar komen er met schrammen en rookinhalatie vanaf. Na verzorging mochten ze het ziekenhuis weer verlaten. Maar voor de 59-jarige Geert J. kwam alle hulp te laat. De vijftiger overleed ter plaatse. ,,De zus en broer van het slachtoffer werden op de hoogte gebracht van zijn overlijden”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. Rond 10 uur had de brandweer de brand onder controle. Speurhonden zochten vervolgens nog een tijdje verder naar eventueel andere slachtoffers, maar die zoekactie werd tegen de middag stopgezet. ,,Het kon zijn dat er bijvoorbeeld nog bezoekers aanwezig waren, maar ondertussen zijn alle mensen gelokaliseerd”, bevestigt ook burgemeester van Zemst, Veerle Geerinckx.

De gevel van het appartementsgebouw werd volledig weggeblazen. De straat ligt compleet onder het puin, brokstukken liggen zelfs tot bij de buren in de tuin. Het gebouw is inmiddels onbewoonbaar verklaard.

De gemeente zoekt mee naar opvang voor de bewoners en zal in tussentijd noodopvang voorzien. Het 28-jarige slachtoffer kon alvast terecht bij familie. Op sociale media werden ook al solidariteitsacties opgezet voor de slachtoffers om spullen en geld in te zamelen.