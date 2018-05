'Geen zorgen over Belgische kerncentrales'

Nederland en andere buurlanden hoeven zich geen zorgen te maken over de Belgische kerncentrales. Die staan permanent onder internationaal toezicht en gaan als het even kan in 2025 dicht.

De Belgische premier Charles Michel zei dat vanochtend in het Europees parlement. Hij reageerde op kritiek van de Belgische parlementsleden Van Brempt (socialiste) en Lamberts (Groenen) die het ‘onaanvaardbaar’ noemden dat de ‘stokoude scheurtjescentrales’ gewoon blijven draaien, terwijl Nederland, Duitsland en Luxemburg zeer bezorgd zijn over de risico’s voor hun bevolking.

Minder dan een week geleden moesten de Belgen nog een centrale in Doel bij Antwerpen sluiten vanwege een lek in het nucleaire gedeelte. Volgens Belgische media is het voor het eerst dat ongecontroleerd licht radioactief koelwater is gelekt uit de kernreactor zelf.

Ambitie

Michel kon opnieuw niet keihard beloven dat België zijn verouderde nucleaire centrales in Doel en Tihange over zeven jaar sluit. ,,Het is een ambitie, het is niet makkelijk.''

De Belgische premier, de vijfde regeringsleider met een rede over de toekomst van Europa, kreeg er in het parlement ook flink van langs voor zijn belastingbeleid. Hij komt met mooie verhalen over Europa, maar zijn eigen regering ligt dwars als het gaat om een Europese aanpak van de winstbelasting of een financiële transactietaks, zo luidde de kritiek van opnieuw socialisten en Groenen.