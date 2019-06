Geen cruises naar Cuba meer voor Amerikanen

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump maakt met ingang van woensdag een einde aan de populairste vormen waarop Amerikanen naar Cuba reizen. Cruises, reizen per jacht en educatieve trips gaan in de ban. Ook privé- en bedrijfsvliegtuigen mogen niet meer naar Cuba vliegen. Met de maatregel wil Trump de inkomstenstroom aan dollars op het communistische eiland beteugelen. Cuba zou daarmee de Venezolaanse president Nicolás Maduro steunen, zeggen de Amerikanen.

Vooral reizen naar Cuba met luxe cruiseboten zijn populair bij Amerikanen. De cruises vanuit de VS naar Cuba begonnen in mei 2016, toen toenmalig president Barack Obama de sinds jaren bekoelde relatie met het eiland probeerde te verbeteren. Het reizen per cruise is makkelijk omdat het een directe verbinding is en er weinig papierwerk nodig is wat papierwerk en visa betreft.

,,Cruiseschepen, recreatieve en pleziervaartuigen is het vanaf morgen verboden om vanuit de VS naar Cuba te vertrekken’’, liet het ministerie van Handel dinsdag weten.

De nieuwe restricties zijn onderdeel van een bredere poging van de regering-Trump om de pogingen uit het tijdperk-Obama om de Amerikaanse relaties met Cuba te normaliseren, weer terug te draaien. Die toenadering leverde veel kritiek op van de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in de VS en hun bondgenoten in het Congres.

Dollarstroom indammen

De nationale veiligheidsadviseur John Bolton, die Cuba in november nog een onderdeel noemde van ,,een troika van tirannie’’, samen met Nicaragua en Venezuela, zei dat het nieuwe beleid is bedoeld om de Cubaanse regering een belangrijke bron van inkomsten te onthouden. ,,We zullen het beperken van de toegang van het Cubaanse regime tot Amerikaanse dollars continueren’’, liet hij via Twitter weten.

Cruisemaatschappijen en passagiers zijn verrast door de plotselinge maatregel, die geen overgangsperiode kent. Sommige maatschappijen hebben tochten met vertrek op 5 en 6 juni gecanceld of de bestemming gewijzigd.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez zei via Twitter dat het aanscherpen van de Amerikaanse handelsblokkade ,,een aanval is op het internationaal recht’’ en ,,de voornaamste belemmering voor onze ontwikkeling en een flagrante schending van de mensenrechten van alle Cubanen’’.