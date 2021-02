Geen cel voor Belgische agent die Mawda (2) doodschoot, wel voor bestuurder smokkelbusje

‘Strooiwa­gen’ gaat viraal in België: ‘Vroeger was dit de manier om zout te strooien’

8 februari Op sociale media in het Belgische Henegouwen raken ze niet uitgepraat over opmerkelijke beelden van vanmorgen. Bij gebrek aan een strooiwagen reed een vrachtwagen van de stadsdienst door het centrum. In de laadbak zat een stadsarbeider op zijn knieën die strooizout op het wegdek smeet.