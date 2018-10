'Geen bewijs tegen Kavanaugh in FBI-rapport'

Kritische journalist verdwenen na bezoek aan consulaat in Istanboel

11:33 De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag een bezoek bracht aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Dat melden onder meer The Washington Post en The New York Times. Hij wilde er een document verkrijgen om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde. Meer dan vijf uur na sluitingstijd zaten zijn verloofde en een vriend echter nog altijd op hem te wachten.